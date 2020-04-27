Российский рэпер Джиган после долгого молчания посвятил свою новую песню Оксане Самойловой и их совместной дочери Майи.
Клип Тайна был презентован 27 апреля, в день рождения Оксаны Самойловой и их дочери.
Видеоролик смонтирован из архивных семейных видео.
Почти месяц назад модель Оксана Самойлова в своем Instagram сообщила, что они с Джиганом разводятся после 8 лет брака. По ее словам, российский рэпер неоднократно изменял.
Сам конфликт начался еще в начале марта 2020 года, когда артист на глазах у подписчиков просил свою дочь Лею приносить ему пиво и употреблял нецензурную лексику.
Напомним, что в феврале Оксана Самойлова родила Джиган сына. Кроме того, пара воспитывает трех дочерей — Ариелу (8 лет), Лею (5 лет), Майю (3 года).