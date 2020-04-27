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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей песню

Российский рэпер Джиган после долгого молчания посвятил свою новую песню Оксане Самойловой и их совместной дочери Майи.

Клип Тайна был презентован 27 апреля, в день рождения Оксаны Самойловой и их дочери.

Видеоролик смонтирован из архивных семейных видео.

Почти месяц назад модель Оксана Самойлова в своем Instagram сообщила, что они с Джиганом разводятся после 8 лет брака. По ее словам, российский рэпер неоднократно изменял.

Сам конфликт начался еще в начале марта 2020 года, когда артист на глазах у подписчиков просил свою дочь Лею приносить ему пиво и употреблял нецензурную лексику.

Напомним, что в феврале Оксана Самойлова родила Джиган сына. Кроме того, пара воспитывает трех дочерей — Ариелу (8 лет), Лею (5 лет), Майю (3 года).

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