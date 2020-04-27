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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Раскрыты подробности 2 сезона Ведьмака

Во втором сезоне сериала Ведьмак больше времени будет посвящено героям Нильфгарда.

Об этом в Twitter рассказала шоураннер сериала Лорен Хиссрих.

— Не могу дождаться, когда смогу углубиться в линии Кыгыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они такие, почему для них важен Нильфгард и каким будет их путь… это одна из моих любимых частей нового сезона, — написала Хиссрих.

К слову, второй сезон сериала Ведьмак официально анонсировали 13 ноября 2019. Он планируется к выходу в начале 2021 года.

ЧитайтеДо Игры престолов далековато: критики о Ведьмаке

17 февраля 2020 года официально стартовали съемки второго сезона. По предварительной информации, снимать его будут преимущественно в Великобритании.

К слову, в сериале Ведьмак запланировали расширение актерского состава. Актриса Кармель Ланиадо получила роль девочки Вайолет.

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