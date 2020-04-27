PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Мода

У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине

Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк столкнулась с большой порцией критики из-за фото с книгой о Владимире Путине.

В своем Instagram модель выложила снимок, который подписала Я остаюсь дома.

Армия поклонников Шейк довольно резко прокомментировала ее пост: модели напомнили о российской оккупации территорий Украины и Грузии, а также посоветовали переехать из США обратно на родину.

Читайте: Анастасия Заворотнюк снова возобновила лечение — СМИ

К слову, фото Ирины Шейк, где она лежит на диване с книгой Путин, является рекламной кампанией именитого бренда Suspicious, инфлюенсерамы которого также являются сестры Хадид и Кайли Дженнер.

  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
  • У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине
У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине / 8 фотографий

 

Ни Ирина Шейк, ни модная компания пока никак не отреагировали на скандал в комментариях.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

Напомним, российскую телеведущаю украинского происхождения Регину Тодоренко лишили звания Женщина года. Это связано со скандалом из-за высказываний Тодоренко о физическом насилии в семейных отношениях.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка