Известная супермодель российского происхождения Ирина Шейк столкнулась с большой порцией критики из-за фото с книгой о Владимире Путине.

В своем Instagram модель выложила снимок, который подписала Я остаюсь дома.

Армия поклонников Шейк довольно резко прокомментировала ее пост: модели напомнили о российской оккупации территорий Украины и Грузии, а также посоветовали переехать из США обратно на родину.

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К слову, фото Ирины Шейк, где она лежит на диване с книгой Путин, является рекламной кампанией именитого бренда Suspicious, инфлюенсерамы которого также являются сестры Хадид и Кайли Дженнер.































У вас ужасный вкус: поклонников возмутило фото Ирины Шейк с книгой о Путине / 8 фотографий

Ни Ирина Шейк, ни модная компания пока никак не отреагировали на скандал в комментариях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 25 Кві 2020 р. о 7:30 PDT

Напомним, российскую телеведущаю украинского происхождения Регину Тодоренко лишили звания Женщина года. Это связано со скандалом из-за высказываний Тодоренко о физическом насилии в семейных отношениях.