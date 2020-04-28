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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Самые убыточные фильмы в 2019 году — рейтинг

В 2019 году рейтинг самых убыточных фильмов по версии Deadline возглавил Люди Икс: Темный Феникс. В кинотеатрах фильм заработал $252 млн, однако после прокатов студия не досчиталась $133 млн.

На втором месте оказался фильм Терминатор: Темные судьбы. Шестая часть серии принесла убыток в $122 млн.

Третье место в рейтинге занял фильм Кошки. Universal потеряла $113,6 млн.

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В топ-5 убыточных фильмов попали также Гемини и Потерянное звено.

Ранее Факты ICTV подготовили подборку фильмов о спорте, мотивации и силе воли человека, посвятившего свою жизнь достижению новых целей и высот — это именно то, что нужно для правильного спортивного настроения.

Источник: Deadline

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