Украинская певица Alyosha беременна третим ребенком.

Звезда опубликовала снимок с фотосессии со своим мужем Тарасом Тополей. Фото с округлившимся животом стало обложкой одного из украинских журналов

Alyosha призналась, что всегда знала, что еще раз станет мамой.

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— У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти – не мое и не Тараса решение, а Творца. Я просто чувствовала, что это произойдет, и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 28 Апр 2020 в 12:07 PDT

Напомним, в феврале украинская певица Джамала намекнула, что ждет рождения второго ребенка. В Instagram звезды появилось семейное фото, на котором она позирует вместе с семьей и держится за округленный живот.