Зибров похудел, а Монатик дает концерты дома — как проходит звездный карантин

Несмотря на карантин и вынужденную самоизоляцию, украинские звезды не опускают руки. Занимаются спортом, изучают кулинарию и даже сажают картофель.

Семейный подряд Ольги Сумской, вооруженный ведром и лопатой. Сажать картофель решили прямо у подъезда. Однако это, скорее, эксперимент, — шутит артистка. Мол, уродит ли она в центре Киева.

Попробовать свои силы в садоводстве решил и звезда сериала Пес. Популярный актер Никита Панфилов. Собственно, самоизоляция как раз и подтолкнула на поиск новых талантов — аграрных. Актер перерыл весь город и даже две теплицы поставил.

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А чтобы как-то компенсировать тоску по профессии, ищет формы общения со зрителем через интернет.

Ему тоже профессия не дает покоя. Непоседливый исполнитель танцевальных хитов Дмитрий Монатик, который еще прошлой осенью собирал Олимпийский. Теперь развлекает семейную публику — двух маленьких детей и жену.

Больше времени появилось на двухлетнего сына и у певицы Джамалы. Но и про своих фанатов звезда не забывает. Поет для них в режиме онлайн на заказ.

Онлайн-концерт — спасение для артистов. Им заменили даже финал Евровидение, который отменен из-за коронавируса. Поэтому уже в мае всех финалистов песенного конкурса, а также победителей прошлых лет, фанаты смогут увидеть в новом онлайн-шоу под названием Евровидение: Европа сияет светом.

На народного артиста Украины Павла Зиброва карантин, похоже, повлиял положительно. За полтора месяца в изоляции в частном доме он похудел на 3,5 кг, став настоящим садовником.

Дизель Студио планировала пафосно и торжественно праздновать свое 5-летие. Однако, как заверил нас лидер юмористического шоу Егор Крутологов, его команда не опустила руки. И уже готовит своим поклонникам ряд сюрпризов.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходит звездный карантин.