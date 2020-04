Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини

Звезда известного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Кайли Дженнер порадовала поклонников серией откровенных снимков.

Дженнер позирует на фото в купальнике у бассейна в собственном особняке.

Кроме пышных форм, Кайли также похвасталась красивым загаром.



















Кайли Дженнер похвасталась пикантными фото в бассейне / 5 фотографий

Читайте: Кайли Дженнер на самоизоляции похвасталась жаркими фото в бикини

Серию пикантных фото Дженнер оценили уже более 10500000 пользователей.

Напомним, в апреле Кайли Дженнер второй раз стала самым молодым миллиардером планеты.

Фото: kyliejenner