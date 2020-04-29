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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Кайли Дженнер похвасталась пикантными фото в бассейне

Звезда известного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians Кайли Дженнер порадовала поклонников серией откровенных снимков.

Дженнер позирует на фото в купальнике у бассейна в собственном особняке.

Кроме пышных форм, Кайли также похвасталась красивым загаром.

  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
  • Кайли Дженнер: новая фотосессия в бикини
Кайли Дженнер похвасталась пикантными фото в бассейне / 5 фотографий

Читайте: Кайли Дженнер на самоизоляции похвасталась жаркими фото в бикини

Серию пикантных фото Дженнер оценили уже более 10500000 пользователей.

Напомним, в апреле Кайли Дженнер второй раз стала самым молодым миллиардером планеты.

Фото: kyliejenner

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