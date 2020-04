Известный индийский актер Ирфан Кхан умер 29 апреля в больнице в Мумбаи. Ему было 53 года.

Он был известен по фильмам Жизнь Пи, Миллионер из трущоб, Новый Человек-паук и Инферно.

Читайте: Американский актер Аллен Гарфилд умер от коронавируса

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

— Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020