Секс всегда снимался натурально: Хржановский о съемках Дау и скандале с детьми

СМИ и соцсети уже более десяти дней обсуждают фильм Дау российского режиссера Ильи Хржановского.

Скандал разгорелся из-за того, что в одной из частей Дау. Дегенерация, которая появилась в свободном доступе 15 апреля, было множество кадров пыток над людьми. К съемкам одного из эпизодов якобы привлекали младенцев из харьковских детских домов.

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В интервью журналисту Дмитрию Гордону, Илья Хржановский рассказал о фильме Дау, откровенных сценах и скандале с детьми.

— Дау — это фильм и одновременно проект, ведь здесь много фильмов. Проект Дау состоит из 16 фильмов, нескольких сериалов, цифровой платформы, огромного количества документов, текстов — это своеобразный мультимедийный проект, в котором есть разные стороны, абсолютно документальные, игровые, философские, художественные, научные. Поэтому этот проект выходит за стандартные рамки кинематографа.

Также Хржановский заверил, что пыток над детьми не было, а весь шум вокруг фильма — это чья-то PR-компания.

— То, что происходит вокруг проекта Дау сейчас, я могу охарактеризовать только одним словом — мракобесие. Это бред, это похоже на эффект зрителей, бежавших от поезда в кинотеатре. Они думали, что он их задавит. Не осудят ли за давностью, пожалуй нет, то, что Сергей Эйзенштейн коляску с ребенком спускал лестнице. Это бред. Я впервые вступил в переписку с ботами. Я получил невероятное количество похожих сообщений с различными угрозами. Кто-то на это тратит деньги и я благодарен этим людям, что они вкладывают средства в PR-кампанию фильма. Детей не пытали. Дети были в абсолютно соблюденных условиях. Вся эта сцена была о том, как советская система восстановилась к людям. В этой сцене речь идет об эксперименте над сознанием, — отметил Хржановский.

А вот сцены сексуальных актов были настоящими:

— Секс всегда снимался натурально, а сцены насилия обсуждались. Весь секс у нас настоящий. В нашем проекте из 700 часов примерно 60 сцен сексуального характера, но и 80 научного, — рассказал режиссер.

Кинопроект режиссера Ильи Хржановского Дау отдаленно рассказывает о судьбе физика Льва Ландау, его семью и друзей.

На скандальные кадры с киноленты Дау мгновенно отреагировали правозащитники и детский омбудсмен Николай Кулеба. Теперь дело будет расследовать Нацполиция.