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Топ-модель Джиджи Хадид беременна первенцем – СМИ

Американская модель Джиджи Хадид ожидает первенца. Отец будущего ребенка — 27-летний британский певец, экс-участник группы One Direction Зейн Малик.

В СМИ пишут, что 25-летняя модель на 20 неделе беременности.

В настоящее время Джиджи и Зейн вместе самоизолировались на принадлежащей ее семье ферме в штате Пенсильвания.

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Хадит и Малик в отношениях с 2015 года, однако в марте 2018 года они объявили о своем разрыве. В январе 2020-го года пара снова сошлась.

 

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last nigh @patrickta files

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица Alyosha беременна третьим ребенком. Звезда опубликовала снимок с фотосессии со своим мужем Тарасом Тополей. Фото с округлившимся животом стало обложкой одного из украинских журналов

Источник: TMZ

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