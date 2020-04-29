Американская модель Джиджи Хадид ожидает первенца. Отец будущего ребенка — 27-летний британский певец, экс-участник группы One Direction Зейн Малик.

В СМИ пишут, что 25-летняя модель на 20 неделе беременности.

В настоящее время Джиджи и Зейн вместе самоизолировались на принадлежащей ее семье ферме в штате Пенсильвания.

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Хадит и Малик в отношениях с 2015 года, однако в марте 2018 года они объявили о своем разрыве. В январе 2020-го года пара снова сошлась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram last nigh @patrickta files Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 11 Окт 2019 в 12:12 PDT

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