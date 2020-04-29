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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Впервые на Оскар допустят фильмы, не выходившие в прокат из-за карантина

Организаторы Оскара объявили, что в связи с пандемией коронавируса впервые допустят до отбора на премию фильмы, не выходившие в прокат.

Хотя, согласно правилам Американской киноакадемии, номинироваться на Оскар могут только картины, которые были в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд и показывались как минимум три раза в день. Из-за пандемии голливудские кинотеатры закрыты с 16 марта.

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Однако теперь могут номинироваться фильмы, которые планировались к прокату, но в итоге вышли только в стримингах и сервисах видео по запросу.

Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить магию кино, чем увидеть его в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, трагическая пандемия Covid-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград, — заявил президент Киноакадемии Дэвид Рубин.

Ранее Факты ICTV писали, что звезда американского кинематографа второй половины XX века Аллен Гарфилд умер в результате осложнений, возникших из-за коронавируса Covid-19.

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