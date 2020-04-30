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5 самых популярных песен группы Фристайл

Украинскую музыкальную группу Фристайл из Полтавы создали в ноябре 1988 года.

Коллектив имел достаточно большую популярность и звучал во многих домах во времена кассетных магнитофонов.

30 апреля 2020 года умерла солистка группы Фристайл Нина Кирсо. Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет. О смерти знаменитости сообщили ее родственники.

Специально для любителей группы и желающих поностальгировать мы подобрали топ-5 лучших песен Фристайла.

Читайте: Умерла солистка Фристайл Нина Кирсо

Топ-5 песен группы Фристайл

  • Фонари

  • Три сосны

  • Корабли

  • Метелица

  • Белая вьюга

Напомним, еще в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. На тот момент она была одна дома. Певицу без сознания нашли друзья. 2 июня 2018 ей сделали операцию, но привести звезду в себя не удалось. Кирсо до самой смерти находилась в коме.

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