Онлайн-концерт Europe Shine a Light состоится 16 мая в 22.00 по киевскому времени.

Это шоу станет альтернативой песенному конкурсу Евровидение 2020, который перенесли на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.

Где смотреть Europe Shine a Light

Вживую концерт будет показывать общественный вещатель — телеканал UA:Перший, а также трансляция концерта будет на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Ведущими шоу будут Edsilia Rombley, Chantal Janzen и Jan Smit.

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Организаторы обещают много сюрпризов. В частности, планируется и выполнения совместной песни, которая в такие сложные времена сможет объединить Европу.

Транслировать шоу будут телеканалы 41 страны-участницы. Также мероприятие покажут в Черногории, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане и Косово.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за коронавируса.

Оргкомитет конкурса принял решение перенести его на 2021 год. Конкурс пройдет в Роттердаме, в нем смогут принять участие все артисты, которые прошли отбор на Евровидение-2020.