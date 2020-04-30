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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Полякова заявила, что переболела коронавирусом в США

Украинская певица Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом в январе, когда находилась в Майами в США.

Об это звезда призналась в своей программе Полявидение.

Полякова рассказала, что сначала заболела ее младшая дочь Алиса. После болезни они еще месяц находились на карантине.

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— Я уже переболела. Я была в Майами. У меня сначала Алиса заболела, 41 градус был на термометре. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был шок. И я от нее очень сильно заразилась. Мы очень сильно кашляли. Мы были на антибиотиках. Мы так тяжело переболели, — сказала она.

По словам пиар-менеджера певицы, симптомы, которые перенесла Полякова в Майами очень похожи на коронавирус, но это исключительно предположение звезды.

Официально Covid-19 у Поляковой подтвержден не был.

Ранее Оля Полякова рассказала, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на крымскую дачу к экс-президенту для выступления, но оказалось, что от нее требовался интим.

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