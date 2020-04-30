30 апреля во всем мире отмечают Международный день джаза. Его начали праздновать с 2012 года.

Это событие, организованное ЮНЕСКО, чтобы повысить степень осведомленности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.

В Международный день джаза Факты ICTV подготовили для вас плейлист лучших джазовых исполнителей.

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Луи Армстронг

Американский джазовый музыкант, трубач и певец. В США известен как король джаза. Творчество Армстронга оказало большое влияние на музыку XX века. Был одним из первых афроамериканцев, кто стал успешным, прорвавшись сквозь тотальную расовою дискриминацию.

Дюк Эллингтон

Американский пианист, композитор, руководитель оркестра. Много писал для мюзиклов и кино. За свою деятельность он неоднократно получал Грэмми и Пулитцеровскую премию посмертно.

Майлз Дейвис

Американский джазовый музыкант и композитор. Дэвис стоял у истоков многочисленных стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн.

Чет Бейкер

Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. В вокале Бейкер отличался мягкой лирической манерой исполнения, владел необычно высоким, почти юношеским голосом.

Элла Фицджеральд

Американская джазовая певица. Ее называли первой леди американской песни и королевой джаза. Получила 13 премий Грэмми, Национальную медаль искусств от Рональда Рейгана и Президентскую медаль свободы от Джорджа Буша-старшего.

Чарли Паркер

Один из основателей стиля бибоп, американский саксофонист, джазовый композитор. Считается одним из самых влиятельных джазовых музыкантов, наряду с Луи Армстронгом и Дюком Эллингтоном.

Бенни Гудмен

Американский джазовый кларнетист и дирижёр, которого называют королем свинга. Он дал концерт в зале филармонии Карнеги-холле в Нью-Йорке, где впервые за всю историю в нем звучала джазовая музыка.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как менялись зарубежные хиты с 2000-х и какие исполнители перевернули мир шоу-бизнеса.