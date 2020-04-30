30 апреля 2020 года на 56 году жизни умерла певица, солистка группы Фристайл Нина Кирсо.

Факты ICTV решили рассказать о том, как певица прожила свою жизнь и чем запомнилась фанатам.

Нина Кирсо родилась 4 августа 1963 года в Полтаве в творческой семье, ее родители играли на музыкальных инструментах и с самого детства привили девочке любовь к музыке.

Будущая звезда окончила музыкальную школу, играла на фортепиано, пела в хоре.

После школы училась в инженерно-строительном институте, но музыку не бросала.

Жизнь ее свела с группой Олимпия, которой руководил Анатолий Розанов. С 1988 года группа сменила название на Фристайл и стала записывать первый альбом. Первый концерт коллектива состоялся в мае 1986 года в Барнауле. Творчество Фристайл сразу же нашло отклик в аудитории, у них появились фанаты.

Читайте: Нина Кирсо в коме: российский продюсер попросил Зеленского пустить его в Украину

Кирсо исполняла женские песни коллектива, особенно запомнились ее композиции Целуй меня горячей, А на небе луна, С днем рождения, мама.

Нина Кирсо была замужем за своим коллегой Анатолием Розановым, у нее родилось двое детей.

В 2014 году Фристайл праздновал свое 25-летие, они записали юбилейный альбом.

В 2018 у Нины Кирсо начались проблемы со здоровьем. 1 июня у нее случился инсульт. В этот момент она была одна дома, из-за чего не получила быструю медицинскую помощь. Спустя время ее нашли друзья. Певицу сразу же госпитализировали в Полтавскую областную больницу. Она не выходила из комы до конца жизни.

Напомним, ранее мы писали, что солистка Фристайл Нина Кирсо умерла. Об этом сообщили ее родственники.

Фото: Нина Кирсо