Рассказ служанки: Билли Айлиш в новом образе для китайского Vogue

Известная американская певица Билли Айлиш украсила июньскую обложку китайского Vogue.
Исполнительница снялась в образе, который напоминает стиль сериала Рассказ служанки.
Сюжет сериала разворачивается в утопической тоталитарной республике Галаад (на территории США), где женщин готовят к единственной цели — зачать и родить детей для офицеров.
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Многих поклонников удивила позиция 18-летней Билли Айлиш.
В разгар пандемии коронавируса, которая также повлияла на мир моды, сотрудничество с китайским изданием Vogue стало решительным шагом для певицы.
Напомним, недавно Билли Айлиш в знак протеста разделась перед фанатами на концерте. Так Айлиш выступила против бодишеймингу.
Фото: billieeilish