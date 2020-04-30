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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Рассказ служанки: Билли Айлиш в новом образе для китайского Vogue

Известная американская певица Билли Айлиш украсила июньскую обложку китайского Vogue.

Исполнительница снялась в образе, который напоминает стиль сериала Рассказ служанки.

Сюжет сериала разворачивается в утопической тоталитарной республике Галаад (на территории США), где женщин готовят к единственной цели — зачать и родить детей для офицеров.

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VOGUE CHINA COVER

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

Многих поклонников удивила позиция 18-летней Билли Айлиш.

В разгар пандемии коронавируса, которая также повлияла на мир моды, сотрудничество с китайским изданием Vogue стало решительным шагом для певицы.

Напомним, недавно Билли Айлиш в знак протеста разделась перед фанатами на концерте. Так Айлиш выступила против бодишеймингу.

Фото: billieeilish

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