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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Паска и пицца не помеха: Полякова показала шикарный пресс

Певица Оля Полякова на карантине ежедневно занимается спортом и транслирует тренировки.

Певица разместила горячее фото из ванной комнаты.

На селфи в зеркале можно детально рассмотреть тело звезды. Певица закатила шорты и ”засветила” стройные ножки.

Также задрала футболку, чтобы показать идеальный пресс и частично обнажила грудь.

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— Вот так с помощью блинов, пицц, пояс, и ежедневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной, — подписала фото Оля Полякова.

 

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Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть! Давайте со мной!!!????

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом в январе, когда находилась в Майами в США. Сначала заболела ее младшая дочь Алиса.

Симптомы, которые перенесла Полякова в Майами очень похожи на коронавирус, но это исключительно предположение звезды. Официально Covid-19 в Поляковой подтвержден не был.

Источник: Оля Полякова

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