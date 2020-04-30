Паска и пицца не помеха: Полякова показала шикарный пресс

Певица Оля Полякова на карантине ежедневно занимается спортом и транслирует тренировки.
Певица разместила горячее фото из ванной комнаты.
На селфи в зеркале можно детально рассмотреть тело звезды. Певица закатила шорты и ”засветила” стройные ножки.
Также задрала футболку, чтобы показать идеальный пресс и частично обнажила грудь.
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— Вот так с помощью блинов, пицц, пояс, и ежедневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной, — подписала фото Оля Полякова.
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Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок ,можно выглядеть! Давайте со мной!!!????
Ранее Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом в январе, когда находилась в Майами в США. Сначала заболела ее младшая дочь Алиса.
Симптомы, которые перенесла Полякова в Майами очень похожи на коронавирус, но это исключительно предположение звезды. Официально Covid-19 в Поляковой подтвержден не был.
Источник: Оля Полякова