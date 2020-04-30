30 апреля умерла солистка группы Фристайл Нина Кирсо.

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет. О смерти знаменитости сообщили ее родственники.

— Час назад не стало моей любимой сестренки… Прошу молиться о рабе Божьей Нине, — написала сестра знаменитости Алла на своей странице в Facebook.

Читайте: Нина Кирсо в коме: российский продюсер попросил Зеленского пустить его в Украину

Напомним, еще в 2018 году у Нины Кирсо случился инсульт. На тот момент она была одна дома. Певицу без сознания нашли друзья. 2 июня 2018 ей сделали операцию, но привести звезду в себя не удалось. Кирсо до самой смерти находилась в коме.

Источник: Алла Кирсо