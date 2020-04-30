Вслед за Оскаром: Золотой глобус изменил правила отбора фильмов

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о временной отмене правила, согласно которому для номинации на Золотой глобус фильм должен быть показан в кинозале.
Такое решение приняли в связи закрытием кинотеатров на карантин.
В заявлении HFPA говорится, что обязательное требование о показе фильма в кинотеатре на время отменяется.
В соответствии с ранее действующими правилами, на официальный показ в Лос-Анджелесе должны быть приглашены все члены ассоциации, имеющие право голоса.
Читайте: Самые убыточные фильмы в 2019 году — рейтинг
В соответствии с новыми правилами, дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на показ или DVD-копию фильма, чтобы жюри смогли просмотреть его дома, а также договориться с ассоциацией о дате просмотра.
78-я церемония вручения наград премии Золотой глобус должна состояться в январе 2021 года.
Напомним, организаторы Оскара также объявили, что в связи с пандемией коронавируса впервые допустят до отбора фильмы, не выходившие в прокат.
Источник: HFPA