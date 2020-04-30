Вслед за Оскаром: Золотой глобус изменил правила отбора фильмов

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила о временной отмене правила, согласно которому для номинации на Золотой глобус фильм должен быть показан в кинозале.

Такое решение приняли в связи закрытием кинотеатров на карантин.

В заявлении HFPA говорится, что обязательное требование о показе фильма в кинотеатре на время отменяется.

В соответствии с ранее действующими правилами, на официальный показ в Лос-Анджелесе должны быть приглашены все члены ассоциации, имеющие право голоса.

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В соответствии с новыми правилами, дистрибьюторы должны будут предоставить членам HFPA ссылку на показ или DVD-копию фильма, чтобы жюри смогли просмотреть его дома, а также договориться с ассоциацией о дате просмотра.

78-я церемония вручения наград премии Золотой глобус должна состояться в январе 2021 года.

Напомним, организаторы Оскара также объявили, что в связи с пандемией коронавируса впервые допустят до отбора фильмы, не выходившие в прокат.

Источник: HFPA