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Ради вакцины от Covid-19: Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали донорами плазмы для помощи в разработке вакцины от коронавируса.

Хэнкс опубликовал в Instagram фотографию из больницы, в которой он сдавал плазму.

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Врачи считают, что применение плазмы крови тех, кто переболел коронавирус, поможет в разработке вакцины.

 

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Here’s last week’s bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx

Публикация от Tom Hanks (@tomhanks)

Напомним, 12 марта у актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, которые находятся в Австралии на съемках фильма о Элвисе Пресли, тест на коронавирус дал положительный результат.

17 марта Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон были выписаны из больницы в Австралии после лечения от коронавируса Covid-19.

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