Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали донорами плазмы для помощи в разработке вакцины от коронавируса.

Хэнкс опубликовал в Instagram фотографию из больницы, в которой он сдавал плазму.

Читайте: Том Хэнкс, который оправился от Covid-19, поддержал мальчика с именем Корона

Врачи считают, что применение плазмы крови тех, кто переболел коронавирус, поможет в разработке вакцины.

Напомним, 12 марта у актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, которые находятся в Австралии на съемках фильма о Элвисе Пресли, тест на коронавирус дал положительный результат.

17 марта Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон были выписаны из больницы в Австралии после лечения от коронавируса Covid-19.