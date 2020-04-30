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Бабкину выписали из больницы после лечения от коронавируса

70-летнюю российскую певицу Надежду Бабкину выписали из больницы, где артистка почти месяц боролась с коронавирусом.

– Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания, – написала певица в Instagram.

Бабкина уточнила, что находится уже дома.

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– Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского государственного театра Русская песня за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день, – отметила она.

 

 

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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония и подозрением на коронавирус еще 1 апреля. А уже 6 апреля артистку ввели в искусственную кому из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Российские СМИ 13 апреля написали, что артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она в сознании, самостоятельно дышит.

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