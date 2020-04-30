Бабкину выписали из больницы после лечения от коронавируса

70-летнюю российскую певицу Надежду Бабкину выписали из больницы, где артистка почти месяц боролась с коронавирусом.

– Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания, – написала певица в Instagram.

Бабкина уточнила, что находится уже дома.

Читайте: В Италии от коронавируса умер дизайнер Серджио Росси

– Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского государственного театра Русская песня за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день, – отметила она.

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония и подозрением на коронавирус еще 1 апреля. А уже 6 апреля артистку ввели в искусственную кому из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Российские СМИ 13 апреля написали, что артистку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она в сознании, самостоятельно дышит.