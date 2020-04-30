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Мой: LOBODA презентовала новый сингл

Светлана Лобода выпустила новинку – сингл Мой. Песня доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

– Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне! – строчка с припева, возможно, нового хита.

Читайте: Соцсети высмеяли Лободу за фото с шестью пальцами на ноге

 

 

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В 00.00 Премьера!!!!???????????? «Мой» На всех цифровых площадках ???? ссылка в шапке ☝️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, в декабре 2019 года Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.

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