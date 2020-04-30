Светлана Лобода выпустила новинку – сингл Мой. Песня доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

– Вернись, мой сумасшедший мальчик! И пусть мы стали чуть постарше, я знаю, что ты будешь ждать и помнить обо мне! – строчка с припева, возможно, нового хита.

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Напомним, в декабре 2019 года Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.