Комедия — один из самых любимых жанров кино. Люди часто выбирают для просмотра на вечер именно комедии, чтобы развеяться, посмеяться или забыть на время о проблемах и делах.

После просмотра хорошей комедии поднимается настроение. Ежегодно в прокат выходят десятки комедийных лент, каждая из которых имеет свои особенности.

Еще до карантина в кинотеатрах успели появиться несколько хороших новеньких комедий. Факты ICTV предлагают подборку из пяти комедийных фильмов.

Соник в кино

Культовый сверхскоростной еж Соник из франшизы видеоигр от Sega в комедийном экшн-приключении для всей семьи.

Сюжет описывает историю ежа Соника, способного бегать со сверхзвуковой скоростью, который скрывается на Земле. Случайно выдав себя, Соник становится целью одиозного доктора Роботника.

Шериф Том становится другом для Соника, и вместе они встревают в приключения, где противостоят планам Роботника завладеть силой ежа.

Режиссером ленты выступил Джефф Фаулер. В главных ролях: Джим Керри, Джеймс Марсден и Тика Самптер.

Рейтинг IMDb: 6,6

#яздесь

Бельгийско-французская комедия рассказывает о профессиональном поваре Стефане, который после смерти матери и развода с женой посвятил все свободное время работе.

Однажды Стефан понимает, что хочет романтических отношений. С помощью соцсетей он знакомится с кореянкой Су. Во время общения с девушкой Стефан влюбился в нее. Он отправляется в Сеул, однако новая знакомая его не встречает, вместо этого он становится настоящей новостной сенсацией в аэропорту чужой страны.

Режиссером ленты выступил Эрик Лартиго. В главных ролях: Ален Шаба, Пе Ду На и Бланш Гарден.

Рейтинг IMDb: 6,1

Короли интриги

В центре сюжета аргентинской комедии — актриса Мара Ортис, которая ведет уединенный образ жизни в старинном поместье в пригороде Буэнос-Айреса.

Под одной крышей с актрисой живут ее экстравагантные друзья: влюбленный в нее актер, язвительный сценарист и режиссер-циник. Отношения этой четверки балансируют между обожанием и неприязнью.

Однажды в имении появляются неожиданные гости — молодая пара, которая положила глаз на особняк. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако аферисты переоценивают свои силы, столкнувшись с настоящими королями интриги.

Режиссер ленты — Хуан Хосе Кампанелла. В главных ролях: Грасиела Борхес, Оскар Мартинес, Луис Брандони, Маркос Мандсток.

Рейтинг IMDb: 7,3

Джентльмены

Фильм Джентльмены от режиссера Гая Ричи по его же собственному сценарию — это криминальная комедия с элементами боевика, среди участников которой огромное количество именитых голливудских звезд.

Талантливый выпускник Оксфорда Микки Пирсон придумал нелегальную схему обогащения с использованием имения обедневшей английской аристократии.

Когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее очаровательные, но жесткие джентльмены. На кону обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и нескольких несчастных случаев.

Режиссер ленты — Гай Ричи. В главных ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Колин Фаррелл.

Рейтинг IMDb: 7,9

Эмма

Действие картины, основанной на одноименном романе Джейн Остин, разворачивается в Великобритании в начале XIX века.

В центре сюжета Эмма Вудхаус — эгоистичная красавица из богатой семьи, которая считает себя знатоком человеческой натуры. Девушка становится свахой для близких подруг и их потенциальных поклонников.

Эмма отговаривает Гарриет Смит выходить замуж за фермера, подбирая для нее более удачную партию — Филиппа Элтона, местного викария. Однако, когда Элтон начинает проявлять знаки внимания к Эмме, героиня попадает в неловкую ситуацию, угрожающую ее репутации.

Режиссер фильма — Отем де Уайлд. Главные роли: Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Миа Гот и Билл Найи.

Рейтинг IMDb: 6,8

К слову, Факты ICTV выбрали лучшие сериалы HBO за последние два десятилетия.