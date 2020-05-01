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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

UPark Festival 2020 не состоится. Фестиваль перенесли на 2021 год

UPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавируса.

— К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение приостановлено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год. Лучшее, что мы можем сделать сейчас — это быть ответственными и не подвергать опасности себя и других, — говорится в сообщении организаторов.

Организаторы обещают приложить максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.

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— Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Более того, каждому из вас мы предложим специальные бонусы, которые точно не оставят вас равнодушными и станут весомым аргументом для сохранения билета и нашей встречи на UPark в 2021 году, — говорится в сообщении.


Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Организаторы заявили, что не могут подвергать опасности посетителей, команды и артистов.

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