UPark Festival 2020 не состоится. Фестиваль перенесли на 2021 год

UPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавируса.

— К сожалению, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей. Международное авиасообщение приостановлено и, вероятно, ограничения на проведение массовых мероприятий в Украине будут действовать и летом. Мы вынуждены перенести UPark Festival на 2021 год. Лучшее, что мы можем сделать сейчас — это быть ответственными и не подвергать опасности себя и других, — говорится в сообщении организаторов.

Организаторы обещают приложить максимум усилий, чтобы перенести всех анонсированных артистов на следующий год.

Читайте: Уимблдон отменили впервые с 1945 года

— Все приобретенные билеты остаются действительными на 2021 год. Более того, каждому из вас мы предложим специальные бонусы, которые точно не оставят вас равнодушными и станут весомым аргументом для сохранения билета и нашей встречи на UPark в 2021 году, — говорится в сообщении.

Напомним, музыкальный фестивальиз-за пандемии коронавируса. Организаторы заявили, что не могут подвергать опасности посетителей, команды и артистов.