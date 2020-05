На 57-м году жизни скончался известный американский актер Сэм Ллойд.

В прошлом году у него обнаружили опухоль головного мозга.

Больше Сэма Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда в сериале Клиника.

Актер Зак Брафф (исполнитель главной роли в том же сериале) назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, которого он только знал.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG

— Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020