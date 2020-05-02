На 57-м году жизни скончался известный американский актер Сэм Ллойд.

В прошлом году у него обнаружили опухоль головного мозга.

Больше Сэма Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда в сериале Клиника.

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Актер Зак Брафф (исполнитель главной роли в том же сериале) назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, которого он только знал.

Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy. pic.twitter.com/wwyvGNbveG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020

— Покойся с миром, один из самых смешных актеров, с которыми мне пришлось работать. Сэм Ллойд заставлял меня плакать от смеха и выходить из роли каждый раз, когда у нас были общие сцены. Он был очень хорошим. Я всегда буду ценить время, проведенное с тобой, Сэмми.

Сэм Ллойд снимался в сериалах Отчаянные домохозяйки, Кости, Бесстыжие и фильме В поисках галактики.

Актер был племянником Кристофера Ллойда, известного всем ролью доктора Брауна знаменитой трилогии Назад в будущее.

Напомним, к 80-летию американского актораАль Пачино Факты ICTV публиковали подборку 5 лучших фильмов, за которые актера любит мир.