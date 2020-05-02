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Факты / Шоу-бизнес / Кино

В США умер актер из сериала Клиника Сэм Ллойд

На 57-м году жизни скончался известный американский актер Сэм Ллойд.

В прошлом году у него обнаружили опухоль головного мозга.

Больше Сэма Ллойда любили за роль юриста Теда Бакленда в сериале Клиника.

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Актер Зак Брафф (исполнитель главной роли в том же сериале) назвал Ллойда одним из самых смешных актеров, которого он только знал.

— Покойся с миром, один из самых смешных актеров, с которыми мне пришлось работать. Сэм Ллойд заставлял меня плакать от смеха и выходить из роли каждый раз, когда у нас были общие сцены. Он был очень хорошим. Я всегда буду ценить время, проведенное с тобой, Сэмми.

Сэм Ллойд снимался в сериалах Отчаянные домохозяйки, Кости, Бесстыжие и фильме В поисках галактики.

Актер был племянником Кристофера Ллойда, известного всем ролью доктора Брауна знаменитой трилогии Назад в будущее.

Напомним, к 80-летию американского актораАль Пачино Факты ICTV публиковали подборку 5 лучших фильмов, за которые актера любит мир.

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