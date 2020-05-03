Украинская киноакадемия объявила победителей четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа 2020. Церемония из-за карантина проходила в формате онлайн.

В этом году премию вручали в 22 номинациях, среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты.

Больше всего наград собрала лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича — четыре статуэтки.

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Список лауреатов Золота дзиґа 2020:

Лучший фильм — Мои мысли тихие. Открытие года — Антонио Лукич (Мои мысли тихие). Лучшая женская роль — Ирма Витовская-Ванца (Мои мысли тихие). Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская (Черный ворон). Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев (Домой). Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев (Домой). Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов (Вулкан). Лучший сценарий — Валерия Кальченко, Антонио Лукич (Мои мысли тихие). Почетная премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Ада Роговцева. Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Захар Беркут). Лучшая операторская работа — Вадим Ильков (Вулкан). Лучшая музыка — Тимур Полянский, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения). Лучшая песня – Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения). Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (Фокстер и Макс). Лучший грим — Алла Леонова (Захар Беркут). Лучший звук — Борис Петер (Вулкан). Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская (Захар Беркут). Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (Фокстер и Макс). Лучший короткометражный анимационный фильм — Любовь. Лучший короткометражный игровой фильм — В нашей синагоге. Лучший документальный фильм — Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго. Премия зрительских симпатий — Круты 1918 (режиссер Алексей Шапарев).

Список всех номинантов на кинопремию Золотая дзиґа 2020 можно посмотреть здесь.