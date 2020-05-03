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Объявлены победители кинопремии Золота дзиґа 2020 (СПИСОК)

Украинская киноакадемия объявила победителей четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа 2020. Церемония из-за карантина проходила в формате онлайн.

В этом году премию вручали в 22 номинациях, среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты.

Больше всего наград собрала лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича — четыре статуэтки.

ЧитайтеБерлинале 2020: полный список победителей

Список лауреатов Золота дзиґа 2020:

  1. Лучший фильм — Мои мысли тихие.
  2. Открытие года — Антонио Лукич (Мои мысли тихие).
  3. Лучшая женская роль — Ирма Витовская-Ванца (Мои мысли тихие).
  4. Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская (Черный ворон).
  5. Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев (Домой).
  6. Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев (Домой).
  7. Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов (Вулкан).
  8. Лучший сценарий — Валерия Кальченко, Антонио Лукич (Мои мысли тихие).
  9. Почетная премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Ада Роговцева.
  10. Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Захар Беркут).
  11. Лучшая операторская работа — Вадим Ильков (Вулкан).
  12. Лучшая музыка — Тимур Полянский, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения).
  13. Лучшая песня – Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения).
  14. Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (Фокстер и Макс).
  15. Лучший грим — Алла Леонова (Захар Беркут).
  16. Лучший звук — Борис Петер (Вулкан).
  17. Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская (Захар Беркут).
  18. Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (Фокстер и Макс).
  19. Лучший короткометражный анимационный фильм — Любовь.
  20. Лучший короткометражный игровой фильм — В нашей синагоге.
  21. Лучший документальный фильм — Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго.
  22. Премия зрительских симпатий — Круты 1918 (режиссер Алексей Шапарев).

Список всех номинантов на кинопремию Золотая дзиґа 2020 можно посмотреть здесь.

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