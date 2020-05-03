Украинская киноакадемия объявила победителей четвертой национальной кинопремии Золота дзиґа 2020. Церемония из-за карантина проходила в формате онлайн.
В этом году премию вручали в 22 номинациях, среди них две новые: Открытие года и Лучшие визуальные эффекты.
Больше всего наград собрала лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича — четыре статуэтки.
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Список лауреатов Золота дзиґа 2020:
- Лучший фильм — Мои мысли тихие.
- Открытие года — Антонио Лукич (Мои мысли тихие).
- Лучшая женская роль — Ирма Витовская-Ванца (Мои мысли тихие).
- Лучшая женская роль второго плана — Наталья Сумская (Черный ворон).
- Лучшая режиссерская работа — Нариман Алиев (Домой).
- Лучшая мужская роль — Ахтем Сеитаблаев (Домой).
- Лучшая мужская роль второго плана — Виктор Жданов (Вулкан).
- Лучший сценарий — Валерия Кальченко, Антонио Лукич (Мои мысли тихие).
- Почетная премия за вклад в развитие украинского кинематографа — Ада Роговцева.
- Лучшая работа художника-постановщика — Владлен Одуденко (Захар Беркут).
- Лучшая операторская работа — Вадим Ильков (Вулкан).
- Лучшая музыка — Тимур Полянский, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения).
- Лучшая песня – Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксения).
- Лучший монтаж — Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов (Фокстер и Макс).
- Лучший грим — Алла Леонова (Захар Беркут).
- Лучший звук — Борис Петер (Вулкан).
- Лучший дизайн костюмов — Антонина Белинская (Захар Беркут).
- Лучшие визуальные эффекты — Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (Фокстер и Макс).
- Лучший короткометражный анимационный фильм — Любовь.
- Лучший короткометражный игровой фильм — В нашей синагоге.
- Лучший документальный фильм — Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго.
- Премия зрительских симпатий — Круты 1918 (режиссер Алексей Шапарев).
Список всех номинантов на кинопремию Золотая дзиґа 2020 можно посмотреть здесь.