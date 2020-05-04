Актриса из сериала Вкус счастья Анна Кошмал поделилась с поклонниками новыми фото, на которых предстала в нежном образе.

На снимке Кошмал позирует в розовом платье на фоне парковки.

— Не помню уже, когда последний раз видела себя такой в зеркале. Хотя, честно признаться, в домашней пижаме мне намного комфортней. И выгуливать ежедневно одни и те же любимые джинсы тоже кайфово.

Мой карантин становиться все продуктивнее и продуктивнее, к концу надеюсь составить список достижений, и если хватит мужества, поделюсь им с вами, — написала Кошмал.