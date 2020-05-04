Андрей Макаревич женился в четвертый раз: что известно о его жене Эйнат Кляйн

Музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз, его новой избранницей стала Эйнат Кляйн — профессиональный фотограф и гид, создатель проекта TravelLab.

Расписалась пара в декабре 2019 года, а познакомилась во время путешествия в Эфиопию.

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— Свадьбы как таковой не было на самом деле. Я не большой любитель этих общественных мероприятий, — отметил Макаревич.

Сейчас Эйнат Кляйн находится в Израиле, а Андрей Макаревич — в России. Из-за карантина паре приходится общаться только в Zoom.

Как сказал 66-летний музыкант, его супруга — молодая, красивая, умная, и ему просто повезло встретить новую любовь.

Эйнат Кляйн давно живет в Израиле, но родилась в Киеве. По образованию она специалист по Ближнему Востоку. Сначала она окончила журфак в родном городе, а потом училась на историческом факультете в Бар-Иланском университете в Тель-Авиве.

Ранее Факты ICTV писали, что участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге.

Источник: NEWSru Israel