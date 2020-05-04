Принцесса Диана четыре раза пыталась совершить самоубийство — СМИ

Телекомпания DSP по заказу Netflix сняла документальный фильм о принцессе Диане.

Авторы фильма обещают раскрыть ошеломляющие подробности из ее жизни. В частности то, что Диана четыре раза пыталась покончить с собой.

Информация вызвала возмущение у сыновей Дианы, принцев Уильяма и Гарри. По их словам, документальный фильм не может быть достоверным.

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— Это удар для Уильяма и Гарри. Они очень расстроены и сердиты, особенно Гарри. Он обижен, ведь он работал с Netflix и был готов участвовать в новых проектах, – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретарь кинокомпании, все данные, которые были использованы в фильме уже давно находятся в открытом доступе.

К слову, фильм будет называться Быть мной: Диана и будет состоять из нескольких частей. В картине покажут сложное детство Дианы, несчастный брак и психические расстройства, с которыми она боролась.