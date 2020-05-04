Пандемия коронавируса заставила сменить залы кинотеатров на домашние диваны с телевизорами или лэптопами.
После того, как Covid-19 стал главным инфоповодом во всем мире, фильмы о вирусах и эпидемиях стали еще более популярными.
Факты ICTV подготовили подборку фильмов про эпидемии и вирусы, которые особенно интересно посмотреть.
Заражение
Картина Стивена Содерберга стала одной из самых популярных во время карантина и бьет рекорды по количеству онлайн-просмотров.
По сюжету, неизвестный вирус, поражающий дыхательные пути, передается воздушно-капельным путем и через поверхности. Его вероятный источник находится в Азии. Ученые ищут лекарство от него, но до вакцинации всего населения могут пройти долгие месяцы.
Режиссер: Стивен Содерберг. Главные роли: Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр и Джуд Лоу.
Рейтинг IMDb: 6,7
Поезд в Пусан
Маленькая девочка Су-ан живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. Вместе с отцом она садится в скоростной поезд в Пусан.
Во время путешествия на страну обрушивается загадочный вирус. Поезд Сеул-Пусан стал временным пристанищем для тех, кто смог вырваться из охваченного эпидемией Сеула. Пассажиры не могли представить, что их билет станет счастливым, но вот надолго.
Режиссер: Йон Сан-хо. Главные роли: Гон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю Ми и Ким Су-ан.
Рейтинг IMDb: 7,5
Инферно
Приключенческий триллер Инферно является продолжением фильмов Код да Винчи и Ангелы и демоны, снятые по романам Дэна Брауна.
Профессор Роберт Лэнгдон просыпается в больничной палате во Флоренции. Впоследствии выясняется, что он должен найти контейнер с вирусом, который создал швейцарский ученый Бертран Зобрист.
Его вирус призван вдвое сократить население планеты в рамках борьбы с ее перенаселением.
Режиссер: Рон Говард. Главные роли: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Омар Си и Ирфан Кхан.
Рейтинг IMDb: 6,2
28 дней спустя
Очень жестокий и напряженный фантастический триллер от режиссера Дэнни Бойла. Действие ленты разворачивается в опустошенном постапокалиптическом Лондоне.
Главный герой по имени Джим выходит из комы в пустой больнице и обнаруживает, что за 28 дней привычный мир кардинально изменился. Из военной лаборатории на волю вырвался вирус, который мгновенно превращает людей в кровожадных убийц.Читайте: Топ-5 комедий 2020 года для поднятия настроения Топ-10 лучших фильмов о спорте Пять фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом, которые стоит посмотреть
Главному герою и другим выжившим придется спасаться от нападения зараженных в окрестностях Лондона и Манчестера.
Режиссер: Дэнни Бойл. Главные роли: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс и Брендан Глисон.
Рейтинг IMDb: 7,6
Я — легенда
Постапокалиптическая драма Фрэнсиса Лоуренса о последствиях распространения вируса, который вышел из-под контроля.
Благие намерения ученых привели к ужасным последствиям: лекарство от рака превратило людей в монстров. Единственный уцелевший человек с иммунитетом к заболеванию по ночам держит осаду упырей, а днем пытается найти противоядие и причины эпидемии.
Режиссер: Фрэнсис Лоуренс. Главные роли: Уилл Смит, Элис Брага, Чарли Таген и Салли Ричардсон-Уитфилд.
Рейтинг IMDb: 7,2
К слову, Факты ICTV подготовили подборку романтических комедий.