Пандемия коронавируса заставила сменить залы кинотеатров на домашние диваны с телевизорами или лэптопами.

После того, как Covid-19 стал главным инфоповодом во всем мире, фильмы о вирусах и эпидемиях стали еще более популярными.

Факты ICTV подготовили подборку фильмов про эпидемии и вирусы, которые особенно интересно посмотреть.

Заражение

Картина Стивена Содерберга стала одной из самых популярных во время карантина и бьет рекорды по количеству онлайн-просмотров.

По сюжету, неизвестный вирус, поражающий дыхательные пути, передается воздушно-капельным путем и через поверхности. Его вероятный источник находится в Азии. Ученые ищут лекарство от него, но до вакцинации всего населения могут пройти долгие месяцы.

Режиссер: Стивен Содерберг. Главные роли: Мэтт Дэймон, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр и Джуд Лоу.

Рейтинг IMDb: 6,7

Поезд в Пусан

Маленькая девочка Су-ан живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. Вместе с отцом она садится в скоростной поезд в Пусан.

Во время путешествия на страну обрушивается загадочный вирус. Поезд Сеул-Пусан стал временным пристанищем для тех, кто смог вырваться из охваченного эпидемией Сеула. Пассажиры не могли представить, что их билет станет счастливым, но вот надолго.

Режиссер: Йон Сан-хо. Главные роли: Гон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю Ми и Ким Су-ан.

Рейтинг IMDb: 7,5

Инферно

Приключенческий триллер Инферно является продолжением фильмов Код да Винчи и Ангелы и демоны, снятые по романам Дэна Брауна.

Профессор Роберт Лэнгдон просыпается в больничной палате во Флоренции. Впоследствии выясняется, что он должен найти контейнер с вирусом, который создал швейцарский ученый Бертран Зобрист.

Его вирус призван вдвое сократить население планеты в рамках борьбы с ее перенаселением.

Режиссер: Рон Говард. Главные роли: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Омар Си и Ирфан Кхан.

Рейтинг IMDb: 6,2

28 дней спустя

Очень жестокий и напряженный фантастический триллер от режиссера Дэнни Бойла. Действие ленты разворачивается в опустошенном постапокалиптическом Лондоне.

Главный герой по имени Джим выходит из комы в пустой больнице и обнаруживает, что за 28 дней привычный мир кардинально изменился. Из военной лаборатории на волю вырвался вирус, который мгновенно превращает людей в кровожадных убийц.

Главному герою и другим выжившим придется спасаться от нападения зараженных в окрестностях Лондона и Манчестера.

Режиссер: Дэнни Бойл. Главные роли: Киллиан Мерфи, Наоми Харрис, Меган Бернс и Брендан Глисон.

Рейтинг IMDb: 7,6

Я — легенда

Постапокалиптическая драма Фрэнсиса Лоуренса о последствиях распространения вируса, который вышел из-под контроля.

Благие намерения ученых привели к ужасным последствиям: лекарство от рака превратило людей в монстров. Единственный уцелевший человек с иммунитетом к заболеванию по ночам держит осаду упырей, а днем пытается найти противоядие и причины эпидемии.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс. Главные роли: Уилл Смит, Элис Брага, Чарли Таген и Салли Ричардсон-Уитфилд.

Рейтинг IMDb: 7,2

К слову, Факты ICTV подготовили подборку романтических комедий.