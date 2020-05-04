Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной Звездных войн

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет соавтором нового фильма Звездных войн.

Он уже был режиссером в вселенной Звездных войны — именно идеи Тайки вложенны в финал первого сезона сериала Мандалориан.

Вайтити получил Оскар 2020 за фильм Кролик Джорджо.

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Автором сценария станет Лесли Хэдлэнд, которая сейчас разрабатывает новую серию Звездные войны для Disney+. Также Хедленд будет выполнять функции шоурунера для сериала Мандалориан.

Также она будет участвовать в создании двух других эпизодов киносаги — о жизни Кассиана Андора и приключениях Оби-Вана Кеноби между епизодами Звездные войны: Месть ситхов и Звездные войны: новая надежда.

Даты выпуска проектов Тайки Вайтити и Лесли Хендленд еще не объявлены.

Напомним, сегодня в мире отмечают День звездных войн. Он посвящен знаменитой киноленте, которая создана американским режиссером Джорджем Лукасом.

Источник: starwars