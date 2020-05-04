Карантин из-за коронавируса парализовал многие отрасли, в частности и музыкальную, однако украинские и мировые звезды все же смогли презентовать некоторые свои хиты в апреле.

Самыми продуктивными можно назвать Потапа и его жену, певицу Настю Каменских, которые и песни успевали писать, и видеоблоги записывать.

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В апреле Потап презентовал песню Дома, которая посвящена самоизоляции.

Тему самоизоляции и пустых улиц в городах не обошли и мастодонты музыкальной индустрии, легендарные The Rolling Stones, которые впервые за 8 лет выпустили сингл под названием A Ghost Town (Жизнь в городе-призраке).

Пожалуй приз за самое уютное видео может получить американская группа Twenty One Pilots, которая выпустила клип на трек Level of Concern.

Клип снят в стиле Home video, в котором исполнители записывают трек, находясь каждый у себя дома из-за карантина. К съемкам пришлось привлечь и жену солиста коллектива Тайлера, и даже его маленькую дочь.

Американский певец Джастин Тимберлейк и продюсер Anderson Paak представили видео на саундтрек к музыкальному фильму Тролли: Мировой тур.

В клипе Джастин Тимберлейк, Anderson Paak и актриса Анна Кендрик, которые озвучили главных персонажей фильма, веселятся на пижамной вечеринке.

Однако не карантином единым, Селена Гомес принялась превращать мужчин в лягушек в своем новом клипе на трек Boyfriend.

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss представила клип на трек Гора. Это песня-легенда о последнем шансе на выживание для человечества.

– Первый куплет я написала, когда осенью в Киеве стоял сильный смог. Я подумала, какой же мир мы оставим детям, чему мы научим их? В свете последних событий, фраза из песни “родились сильными, а стали уязвимыми” обрела новый смысл. Сейчас все мы получили шанс, побыв в изоляции, понять себя. Теперь у нас есть время подумать и наконец осознать – мы не боги, – рассказала Юлия Санина.

К слову, украинские слушатели часто выводят в топ рейтинга и российских исполнителей. В апреле таких тоже было много, но особенно нашим слушателям полюбилась песня коллаборации Cream Soda и Хлеб под названием Плачу на техно.

Артист из Казахстана Jah Khalib решил не ограничества одной песней на карантине и выпустил сразу целый EP, который называется 911.

Ранее Факты ICTV писали, что знаменитый советский и российский поэт и музыкант, гитарист рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков запустил музыкальный цикл Подношения интересному времени. Сейчас музыкант в Лондоне, откуда и публикует новые видео с песнями.