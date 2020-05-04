День рождения Насти Каменских – трогательное поздравление Потапа

Украинский артист и продюсер Потап (Алексей Потапенко) опубликовал в Instagram пост, в котором с поздравлениями обратился к своей жене Насте Каменских. Певице 4 мая исполняется 33 года.

— Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, — написал Потап.

В конце артист даже признался в любви, назвав ее лягушенком.

Читайте: От пышных форм до фитоняшки: как менялась Настя Каменских

— Люблю тебя, мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе! – отметил Потап.

В комментариях Настя сразу же поблагодарила мужа за поздравление.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица NK (Настя Каменских) представила скетч о карантине. Исполнительница спела на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.