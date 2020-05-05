Чем занимаются и как зарабатывают украинские звезды во время карантина

Звезды украинского шоу-бизнеса скучают за концертами и пишут новые песни во время вынужденной паузы. Кто-то немного отдыхает, кто-то проводит время со своими семьями, а кто-то от депрессии спасается творчеством и пишет новые песни.

— Сейчас нет дохода, потому что нет концертной деятельности, но есть возможность наработать материал, написать песни, подготовить хорошо программу, потому что рано или поздно карантин закончится, — говорит певица Ирина Федишин.

View this post on Instagram A post shared by Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) on Apr 29, 2020 at 11:13am PDT

Карантин постепенно выводит украинский шоу-биз и музыкантов в новый формат — онлайн. Некоторые артисты изобрели новый способ заработка во время карантина — приветствие. В частности певица Оля Полякова часть заработанных средств отдает на благотворительность.

— Я запустила платформу поздравлений, на которой каждый человек может заказать поздравление с днем ​​рождения, со свадьбой или крестинами. 50% от этой прибыли я отдаю в фонд Жизнелюб для помощи пожилым бабушкам и дедушкам в это трудное время, — рассказывает Оля Полякова.

View this post on Instagram A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on Feb 28, 2020 at 6:14am PST

Певица и ведущая М1 Солоха рассказывает, что подобные услуги артиста в Украине стоят от $50, тогда как цены мировых звезд колеблются от $1 тыс.

— Если мы говорим об украинских звезд, то это $50 и выше. Относительно звезд мирового масштаба, то это от $1 тыс. Я сделала среднюю цену, не слишком дорогую, со мной можно торговаться — я делаю очень большие скидки, — говорит Солоха.

View this post on Instagram A post shared by СолоХA (@soloha_official) on Feb 17, 2020 at 12:42am PST

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Музыканты отмечают, что карантин может привести к краху украинского шоу-бизнеса в том виде, к которому все привыкли.

— Безусловно, мы грустим за концертами вживую. Я не знаю, возможно, зафиксируется формат онлайн и нам придется отвыкать вообще от живых концертов. Мы не знаем сколько будет запрет массовых мероприятий. Можно предположить, что таких концертов, как были, может и не будет никогда — это я тоже допускаю, — говорит Олег Скрипка.

View this post on Instagram A post shared by Олег Скрипка RockStar #1 (@o.skrypka) on May 1, 2020 at 9:44am PDT

Также артисты отмечают, что из-за отмены концерта уже понесли большие убытки. А люди, которые касаются концертной деятельности вообще остались без средств к существованию.

Напомним, музыкальный фестиваль UPark Festival перенесли на 2021 год из-за коронавируса.