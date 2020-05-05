Популярная 28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном образе.
На опубликованном в Insragram снимке звезда позирует в черном пеньюаре, который подчеркивает ее фигуру.
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Ратаковски держит в руках бокал с вином, а фотографирует ее муж.
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Ранее Эмили Ратаковски разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. Обнаженная модель позировала перед зеркалом в объятиях мужа.
Фото: emrata