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Факты / Шоу-бизнес

Очень горячо! Ратаковски снялась в откровенном пеньюаре

Популярная 28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в откровенном образе.

На опубликованном в Insragram снимке звезда позирует в черном пеньюаре, который подчеркивает ее фигуру.

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Ратаковски держит в руках бокал с вином, а фотографирует ее муж.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее Эмили Ратаковски разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. Обнаженная модель позировала перед зеркалом в объятиях мужа.

Фото: emrata

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