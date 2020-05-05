Фильм Племя установил рекорд украинского кино

Фильм Мирослава Слабошпицкого Племя посмотрело более 50 млн человек на You-Tube, что является абсолютным рекордом для украинского кино.

Племя считается самым титулованным из когда-либо снятых украинских фильмов. У него есть более 50 наград, включая три награды Недели критики Каннского фестиваля и приз Европейской академии.

Теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости.

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Лента особенна тем, что она стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова — исключительно на украинском языке жестов.

Сейчас режиссер Мирослав Слабошпицкий продолжает работу над своим первым американским фильмом Тигр.

Напомним, по версии американского журнала Rolling Stone украинский фильм Племя занял 48 место в рейтинге лучших фильмов десятилетия.