Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Камерон Диаз жестоко “подрались” на карантине

Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Камерон Диаз и другие звездные актрисы решили “избить” друг друга, чтобы развеять скуку из-за карантина.

Женщины объединились в виртуальном челлендже #BossBitchFightChallenge, который организовала и опубликованным в социальных сетях голливудская актриса и каскадер Зои Белл.

Видео, состоящее из клипов, снятых из домов разных актрис, начинается с того, что Белл сидит на диване и читает. Затем она бросает свою книгу и восклицает: “Мне так скучно. Я просто хочу поиграть со своими друзьями”.

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В этот момент она подходит к камере и, кажется, пинает экран. И тут все начинается…

Напомним, тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом приняли участие в челлендже от первой ракетки мира Новака Джоковича.