У Илона Маска родился шестой ребенок

Певица Клэр Буше, которая выступает под псевдонимом Граймс, родила ребенка от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска.

О событии бизнесмен написал в Twitter.

— Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке, − ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

Для певицы украинско-французского происхождения это первенец, а вот у Маска уже есть пятеро детей от первой жены — писательницы Джастин Уилсон. Их первенец Невада Александр умер в 2002 году в возрасте 10 недель. Потом у пары родилась двойня — Ксавье и Гриффин, а через два года тройня — Кай, Саксон и Дамиан.

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С Клэр Буше Маск начал встречаться в 2018 году. О своей беременности она объявила в январе этого года.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом. У него родились девочка и мальчик.