Harry Potter At Home. Дэниел Рэдклифф прочитал вслух первую главу Философского камня

Писательница Джоан Роулинг запустила проект Harry Potter At Home, чтобы рассказать о мире Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на карантине.

Начиная с 5 мая знаменитости еженедельно будут читать по одной главе из книги Гарри Поттер и философский камень, где содержится 17 глав.

— Harry Potter At Home — это наш способ принести магию в дома людей, которые сейчас находятся на карантине. Эти видео только один из многих вариантов как провести время дома. Будь ты один, с друзьями или семьей, — отметила писательница.

Читайте: Руперт Гринт, сыгравший Рона в Гарри Поттере, впервые станет отцом

Первую главу первой книги о приключениях Гарри Поттера прочитал Дэниел Рэдклифф.

Видео, где Рэдклифф читает первую главу можно посмотреть на сайте издательства.

Напомним, в январе вышел трейлер фантастического боевика Безумный Майлз или Пушки Акимбо с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. В фильме персонажу Рэдклиффа предстоит бегать по улицам в халате с прикрепленными к его рукам пистолетами.

Премьера фильма состоялась в марте 2020 года.

Источник: Wizarding world