Актер сериала Пес Никита Панфилов сейчас находится на карантине, занимается воспитанием дочери и любимым хобби. По словам звезды, последний месяц стал для него долгожданным отпуском, но актер все же скучает по сцене.

Свой карантин Никита Панфилов проводит вместе с семьей и, придерживаясь карантинных мер, старается реже выходить на улицу.

— Только в магазин. Также выхожу с Аврорушкой (дочка, — Ред.) погулять вокруг дома и назад. Иногда могу в лес сходить. Это ответственность. У меня же маленький ребенок, — говорит Никита Панфилов.

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Этот месяц стал для актера отпуском, который он так долго откладывал. В этот период он также решил заняться хобби.

— Мне нравиться копаться в земле, я получаю от этого колоссальное удовольствие. Сегодня прямо устал свои перцы пересаживать. Я все баночки и скляночки засадил — у меня сейчас не подоконники, а гербарий какой-то, — добавляет актер.

Но несмотря на это, Никита Панфилов скучает по театру и кино. Актер планирует сделать творческий проект и в ближайшем времени поделиться им с публикой.

— Для актера работа — это жизнь… Талантливым людям тяжело без профессии. Мы с другом хотим сделать онлайн-проект. Дело времени, чуть-чуть попозже выложим, — анонсировал Никита Панфилов.

Напомним, ранее мы анонсировали показ дополнительных серий сериала Пес.

Фото: Никита Панфилов