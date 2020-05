Умер Флориан Шнайдер — один из основателей группы Kraftwerk. Информацию об этом подтвердили его родственники.

Музыканту было 73 года. Официально причины его смерти не сообщается. Однако, по информации бельгийской радиостанции RTBF, у Флориана Шнайдера был рак.

Незадолго до смерти он объявил, что по случаю 50-летия коллектив отправится в тур по Северной Америке, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Farewell to the extraordinary Florian Schneider (1947-2020) of @kraftwerk — the man machine lives on through an astonishingly original back catalogue of inspirational music. pic.twitter.com/yWF5UGwq8c

— Robin Rimbaud — Scanner (@robinrimbaud) May 6, 2020