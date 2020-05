Известная ямайская певица Милли Смолл, которая прославилась своим хитом 1960-х My Boy Lollipop, умерла в Великобритании.

Причиной смерти 73-летней исполнительницы стал инсульт.

Именно Крис Блэквелл начал работать с певицей, когда она была еще подростком, и в 1963 году позвал ее в Великобританию.

Композиция My Boy Lollipop стала самой успешной работой Милли Смолл.

My boy lollipop

When will the heartbreak ever stop?

Such a sadness for us all

We’ve now lost #MillieSmall pic.twitter.com/CiwlL3p5nv

— Grim Reaper (@the_grim_rapper) May 6, 2020