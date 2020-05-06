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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Умерла Милли Смолл — исполнительница хита My Boy Lollipop

Известная ямайская певица Милли Смолл, которая прославилась своим хитом 1960-х My Boy Lollipop, умерла в Великобритании.

Причиной смерти 73-летней исполнительницы стал инсульт.

— Она была очень милым человеком. Не скучной, с отличным чувством юмора. Она была очень особой, — рассказал основатель и продюсер звукозаписывающей компании Island Records Крис Блэквелл.

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Именно Крис Блэквелл начал работать с певицей, когда она была еще подростком, и в 1963 году позвал ее в Великобританию.

Композиция My Boy Lollipop стала самой успешной работой Милли Смолл.

Недавно Факты ICTV сообщали о том, что от коронавируса умер Алан Меррилл — автор известной песни I Love Rock ‘n’ Roll.

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