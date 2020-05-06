Известная ямайская певица Милли Смолл, которая прославилась своим хитом 1960-х My Boy Lollipop, умерла в Великобритании.
Причиной смерти 73-летней исполнительницы стал инсульт.
— Она была очень милым человеком. Не скучной, с отличным чувством юмора. Она была очень особой, — рассказал основатель и продюсер звукозаписывающей компании Island Records Крис Блэквелл.
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Именно Крис Блэквелл начал работать с певицей, когда она была еще подростком, и в 1963 году позвал ее в Великобританию.
Композиция My Boy Lollipop стала самой успешной работой Милли Смолл.
My boy lollipop
When will the heartbreak ever stop?
Such a sadness for us all
We’ve now lost #MillieSmall pic.twitter.com/CiwlL3p5nv
— Grim Reaper (@the_grim_rapper) May 6, 2020
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