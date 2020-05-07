Джамала даст бесплатные онлайн-уроки вокала — когда и где

8 мая певица Джамала даст онлайн-уроки вокала всем желающим.
Мероприятие звезда анонсировала в своем Іnstagram и назначила время на 11.00.
Исполнительница уточнила, что приглашение касается людей, которые уже занимаются вокалом или хотят связать жизнь с пением.
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— Я петь не буду! Петь будете вы! Да! Будем разбирать именно ваши ошибки. Я буду подключать к прямому эфиру того, кто задал вопрос. И уже на его примере в режиме онлайн мы разберем сложности и технические проблемы, с которыми сталкиваются вокалисты. Эфир будет недолгим. Очень прошу, чтобы сэкономить время, заранее определиться с вопросом. Вопрос — человек подключается — мы разбираем — идем дальше, — заявила Джамала.
Трансляция будет на странице звезды в 11.00 в Іnstagram.
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Когда я училась в консерватории, урок по моей специальности, вокалу, был на 8 утра. ⠀ И это не означало, что для меня он начнётся в 8. Просто к этому времени нужно было быть в классе, слушать своих одногруппников и ждать своей очереди. Мне казалось, что это полное безумие, издевательство над детьми и прочее ???? ⠀ Кстати, я потом уже узнала, что это распространённая практика во многих музыкальных вузах мира. ⠀ Смысл в том, что в классе 15 и более человек, каждый приходил с одними и теми же вокальными проблемами. И пока до тебя доходила очередь, ты уже понимал свои ошибки. ⠀ Педагог повторит тебе много раз. И с одного раза, а может с двадцатого или тридцатого, ты не поймёшь свои ошибки, спеть идеально не получится. На практических примерах запоминается лучше. Это как с игрой на гитаре — через мозоли и стертые пальцы; как с занятием балетом — через боль и растяжение связок; важна постоянная практика. ⠀ Поэтому прямой эфир о вокале, который вы так поддержали, я даже не хочу называть мастер-классом, это скорее урок. Я петь не буду!???? Петь будете вы!!!!! Да-Да-Да! Мы будем разбирать именно ваши ошибки. ⠀ Я буду подключать к прямому эфиру того, кто задал вопрос. И уже на его примере в режиме онлайн мы разберем сложности и технические проблемы, с которыми сталкиваются вокалисты. ⠀ Поставьте напоминание — пятница, 8 мая, 11.00 ???? ⠀ Эфир будет недолгим. Очень прошу, чтобы сэкономить время, заранее определиться с вопросом. Вопрос — человек подключается — мы разбираем — идём дальше. ⠀ Хочется максимально с пользой провести это время. ⠀ Напоминаю, этот прямой эфир для людей, которые уже занимаются вокалом или хотят связать свою жизнь с пением.
Факты ICTV раньше писали чем звезды украинского шоу-бизнеса занимаются на карантине. Некоторые пишут новые песни, а кто-то проводит время со своими семьями.
Источник: Джамала