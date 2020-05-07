Джамала даст бесплатные онлайн-уроки вокала — когда и где

8 мая певица Джамала даст онлайн-уроки вокала всем желающим.

Мероприятие звезда анонсировала в своем Іnstagram и назначила время на 11.00.

Исполнительница уточнила, что приглашение касается людей, которые уже занимаются вокалом или хотят связать жизнь с пением.

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— Я петь не буду! Петь будете вы! Да! Будем разбирать именно ваши ошибки. Я буду подключать к прямому эфиру того, кто задал вопрос. И уже на его примере в режиме онлайн мы разберем сложности и технические проблемы, с которыми сталкиваются вокалисты. Эфир будет недолгим. Очень прошу, чтобы сэкономить время, заранее определиться с вопросом. Вопрос — человек подключается — мы разбираем — идем дальше, — заявила Джамала.

Трансляция будет на странице звезды в 11.00 в Іnstagram.

Факты ICTV раньше писали чем звезды украинского шоу-бизнеса занимаются на карантине. Некоторые пишут новые песни, а кто-то проводит время со своими семьями.

Источник: Джамала