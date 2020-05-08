72-летний Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе

Арнольд Шварценеггер в своем Instagram показал как тренируется дома на карантине.
72-летний актер продемонстрировал свою физическую форму и как нужно делать шпагат на кухонном столе.
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Он показал, что нужно сначала тянуться руками к одной ноге, а затем к другой. Однако в конце видео Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет такой гибкости. На кухонном столе был муляж ног, а сам актер просто наклонялся над ними.
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