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72-летний Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе

Арнольд Шварценеггер в своем Instagram показал как тренируется дома на карантине.

72-летний актер продемонстрировал свою физическую форму и как нужно делать шпагат на кухонном столе.

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Он показал, что нужно сначала тянуться руками к одной ноге, а затем к другой. Однако в конце видео Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет такой гибкости. На кухонном столе был муляж ног, а сам актер просто наклонялся над ними.

 

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Flexibility is as important as the pump.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

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