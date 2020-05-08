В десятом выпуске самого романтичного реалити-шоу страны Холостяк 10 проект покинула Кристина.

В начале программы Максим собрал мам Даши, Вики, Кристины и Даны одновременно за одним столом, а потом поговорил с каждой отдельно.

Холостяк пришел к выводу, что они очень похожи со своими дочерьми.

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— Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень схожи со своими дочерьми. Девушки не знают, что я встречался с их мамами, — рассказал холостяк.

А потом были индивидуальные свидания. Дашу он учил водить машину, Вику — танцевать кизомба, с Кристиной поработал няней, а с Даной — фотографом.

Также Макс познакомился с семьями девушек и увидел, насколько они близки со своими родными.

В следующем выпуске девушки познакомятся с родителями Максима в Одессе.

Напомним, в девятом выпуске шоу Холостяк 10 проект покинула Алина.

Источник: СТБ