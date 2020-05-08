В десятом выпуске самого романтичного реалити-шоу страны Холостяк 10 проект покинула Кристина.
В начале программы Максим собрал мам Даши, Вики, Кристины и Даны одновременно за одним столом, а потом поговорил с каждой отдельно.
Холостяк пришел к выводу, что они очень похожи со своими дочерьми.
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— Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень схожи со своими дочерьми. Девушки не знают, что я встречался с их мамами, — рассказал холостяк.
А потом были индивидуальные свидания. Дашу он учил водить машину, Вику — танцевать кизомба, с Кристиной поработал няней, а с Даной — фотографом.
Также Макс познакомился с семьями девушек и увидел, насколько они близки со своими родными.
В следующем выпуске девушки познакомятся с родителями Максима в Одессе.
Напомним, в девятом выпуске шоу Холостяк 10 проект покинула Алина.
Источник: СТБ