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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Холостяк 2020: самые сексуальные участницы шоу (ГОЛОСОВАНИЕ)

На СТБ 6 марта стартовало шоу Холостяк 2020. Сначала было знакомство холостяка с участницами шоу и их официальное представление. Затем из эфира в эфир последовала настоящая борьба за сердце Макса Михайлюка.

Свидания девушек с холостяком проходят в разном формате и даже в разных странах, а темы с каждым выпуском становятся все более интимными.

Макс Михайлюк  владелец летной школы в США, который решил, что ему пора найти свою вторую половинку.

Интересно, что впервые за 10 сезонов шоу, холостяк отказался вручать розу первого впечатления.

Читайте: Пилот из США стал новым Холостяком – что известно о Михайлюке

Факты ICTV собрали всех девушек, чтобы вы могли определиться, кто из участниц самая сексуальная.

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк – признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой – важно.

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