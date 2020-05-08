34-летний Макс Михайлюк, который стал главным героем 10 сезона романтического шоу Холостяк, снова оказался за школьной партой.

Из-за пандемии коронавируса МОН организовало для учеников онлайн-уроки, где известные и успешные украинцы становятся учениками и изучают новый предмет. Одним из гостей на таком уроке стал холостяк Макс Михайлюк. Для него преподавали английский язык.

— В силу своей профессии, приходится учиться всю жизнь, но как же было здорово оказаться снова за школьной партой, — прокомментировал Макс.

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На уроке учитель рассказывала для семиклассников тему спорта.

Напомним, образовательный проект Всеукраинская школа онлайн стартовал 6 апреля. Каждое утро, в 10.00, с понедельника по пятницу уроки транслируют украинские телеканалы.