Little Big ограбили казино и станцевали на столах в новом клипе Hypnodancer

Группа Little Big выпустила новый клип Hypnodancer. В нем лидер группы Ильич руководит группой бандитов, которая грабит казино.

В клипе также снялся лидер группы The Hatters Юрий Музыченко, представляющий банду конкурентов.

По сюжету, группа Ильича ездит по казино и грабит игроков, гипнотизируя их танцами на столе. В это время все ”курят” карандаши и фломастеры.

В одном из игорных заведений Ильич встречает конкурента — Музыченка. Возникает батл, который заканчивается приездом копов. Им приходится объединить свои навыки, чтобы убежать от полиции.

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Есть в новом клипе и отсылки к предыдущей песни Uno, с которой группа должны были выступать на Евровидении. Фишками стали карты из настольной игры Евровидение.

Напомним, на Евровидение 2020, которое должно было состояться в Роттердаме, российская группа Little Big собирались с песней Uno.

Источник: Little Big

Фото: Little Big