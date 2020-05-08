Pianoбой – Заброшка: премьера альбома

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, которого все знают под псевдонимом Pianoбой, презентовал новый альбом Заброшка.

На обложке альбома полностью обнаженный Pianoбой находится в окружении всех инструментов, которые привлекались к работе над пластинкой.

Читайте: Twenty One Pilots, Потап и Тимберлейк: лучшие хиты апреля

— Я получил большое удовольствие, записывая этот альбом — три недели, звук за звуком, один в комнате. В нем только живые инструменты и все, что звучит — есть на обложке. Рекомендую слушать его от начала до конца, в любимых наушниках, — отметил Шуров.

Ранее Факты ICTV писали, что Светлана Лобода выпустила новинку – сингл Мой. Песня доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.