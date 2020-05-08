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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Обнаженный Pianoбой презентовал новый альбом Заброшка

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров, которого все знают под псевдонимом Pianoбой, презентовал новый альбом Заброшка.

На обложке альбома полностью обнаженный Pianoбой находится в окружении всех инструментов, которые привлекались к работе над пластинкой.

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— Я получил большое удовольствие, записывая этот альбом — три недели, звук за звуком, один в комнате. В нем только живые инструменты и все, что звучит — есть на обложке. Рекомендую слушать его от начала до конца, в любимых наушниках, — отметил Шуров.

Pianoбой – Заброшка: премьера альбома

Ранее Факты ICTV писали, что Светлана Лобода выпустила новинку – сингл Мой. Песня доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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